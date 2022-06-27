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Алжир

Продовольственные оазисы в алжирской Сахаре

 Cyril Fourneris
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Продовольственные оазисы в алжирской Сахаре
Авторское право  euronews

Находящийся в алжирской Сахаре Эль-Уэд, этот засушливый регион стал настоящим международным центром сельского хозяйства, что позволило создать рабочие места и укрепить продовольственную безопасность в стране.

В рамках своей сельскохозяйственной стратегии Алжир задался целью покорить пустыню. В алжирской Сахаре обрабатывается несколько сотен тысяч гектаров земли.

Овощные оазисы в Сахаре

Всего за несколько десятилетий эти песчаные дюны уступили место овощным плантациям. Здесь высаживают экологически чистый картофель. Для этого региона, который стал одним из основных производителей овощей в стране, это стало переломным моментом.

Аладин Мекнасси, производитель картофеля:

— Для нас это способ поощрения экономической активности и развития сельского хозяйства в регионе Эль-Уэд. Наша цель - экспортировать нашу продукцию за рубеж. Я хочу поддержать всех фермеров, которые, несмотря на эти климатические условия, смогли обеспечить лучшее производство картофеля в стране, продукт, качество которого признано во всем мире.

Круглогодичное солнце позволяет фермерам выращивать картофель, а также помидоры, арахис и лук в межсезонье и затем отправлять на экспорт.

Для увлажнения участков эти системы кругового полива берут воду из грунта. Пальмовые ветви на их границах создают своеобразный микроклимат внутри.

Адлен Матхалла, директор сельскохозяйственных служб в Эль-Уэде:

— Почти все фермы здесь подключены к электричеству. Они используют современные технологии для экономии и сохранения грунтовых вод. Здесь используется очень мало пестицидов. И стоит подчеркнуть: это устойчивое сельское хозяйство.

Финики из пустыни

Сельское хозяйство — это исконный Эль-Уэд, прозванный "городом тысячи куполов", которыми покрыты дома в этом регионе.

Здесь используется традиционная техника Ghout, охраняемая ЮНЕСКО.

Финиковые пальмы высаживаются чуть выше уровня грунтовых вод, в углублениях, вырытых между дюнами. Финики собирают вручную.

Белхир Джебали, управляющий плантацией Дауйя:

— Положительная сторона сельского хозяйства в Сахаре - наличие солнечного света круглый год. Здесь меньше вредителей. 70 % сахарских продуктов - органические.

Культура выращивания фиников развивалась, в частности, за счет углубленных поисков воды. 35 000 финиковых пальм и 25 000 оливковых деревьев на этой плантации получают орошение благодаря скважинам, расположенным на глубине от 300 до 2 000 метров.

Современные технологии также используются для опыления, удобрения и сбора урожая. Эти машины позволяют рабочим обрабатывать до 80 деревьев в день с большим комфортом.

Далия Джабуб, инженер сельского хозяйства, плантация Дауйя:

— Если вы работаете быстрее, вы больше зарабатываете. Именно это и сделала механизация, сохранив устойчивость сельского хозяйства, а также оазис и его экосистему.

На плантации производится около 1 800 тонн фиников в год. Они перерабатываются прямо здесь на месте, на этом процветающем предприятии, где трудятся 350 постоянных и 200 сезонных работников.

Белхир Джебали, управляющий плантацией Дауйя:

— Как вы видите, у нас очень разнообразный ассортимент продукции: свежие финики, финики без косточек, финиковая паста... Мы экспортируем все это в несколько регионов мира и на четыре континента: Европа, Америка, Азия и Африка.

Алжир в поисках инвестиций

Для обеспечения продовольственной безопасности Алжир также полагается на большие зеленые площади на севере. Страна, которая, по данным ООН, имеет самый низкий уровень недоедания в Африке, стремится привлечь иностранные инвестиции в этот сектор. Одна из целей - избежать импорта половины потребляемой в стране пшеницы.

Амин Бенсеммане, президент, Фонд "Филаха Иннове":

— Это текущая политика. Цель которой производить больше и иметь возможность сократить импорт и развивать партнерские отношения.

По мере продвижения реформ сектор становится более структурированным. Молодые компании работают над созданием интеллектуальных сельскохозяйственных решений, и одновременно ищут возможности для партнерства.

Фазиль Буаяш, эксперт по сельскохозяйственным технологиям, Фонд "Филаха Иннове":

— Сегодня у нас есть алжирские стартапы, которые пытаются внедрять инновации, создавать интеллектуальные решения для сельского хозяйства. Перед нами стоит реальная задача сделать их более зрелыми и помочь создать бизнес.

Эти новые технологии будут иметь важное значение для сохранения грунтовых вод, а значит и для укрепления устойчивости сельского хозяйства Сахары.