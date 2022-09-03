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Россия

Михаила Горбачёва похоронили на Новодевичьем кладбище

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 Euronews
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Дмитрий Муратов нёс портрет Михаила Горбачёва
Дмитрий Муратов нёс портрет Михаила Горбачёва   -   Авторское право  Maxim Shipenkov/AP

В Москве простились с Михаилом Горбачёвым — первым и единственным президентом СССР,  последним советским лидером. Гражданская панихида состоялась в Колонном зале Дома Союзов. 

Тысячи людей пришли проводить в последний путь политика, чье имя связано с окончанием холодной войны, крахом СССР и демократическими преобразованиями. 

"Мы сегодня пришли отдать дань памяти настоящему человеку —  Михаилу Сергеевичу Горбачёву. И  очень хочется, чтобы в истории еще такие были люди, потому что перестройка, ускорение, гласность произошли благодаря таким людям. Сейчас нужны такие политики, чтобы разрешить ситуацию в мире, когда мир находится на грани третьей мировой войны", — говорит Юлия. 

Проститься с нобелевским лауреатом мира пришли известные общественные деятели и политики. 

Российское правительство представлял бывший президент России и зампред Совбеза Дмитрий Медведев, он уехал до того как двери открылись для простых граждан. Для российского лидера Владимира Путина ранее была организована отдельная церемония. 

Страны Запада представляли послы и дипломаты. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — единственный европейский лидер, посетивший церемонию.

При участии роты почетного караула Михаил Горбачёв похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой

Портрет у гроба нёс главный редактор "Новой газеты" и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Михаил Горбачёв был соучредителем издания.