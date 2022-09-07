Депутаты германского Бундестага в среду перед началом пленарного заседания почтили минутой молчания память первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Трансляцию вели местные телеканалы.

В заседании участвуют члены правительства Германии - канцлер Олаф Шольц и президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Во вторник на историческом здании Рейхстага, в котором заседает парламент, были приспущены флаги. В ФРГ Горбачева называют одним из архитекторов германского единства.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева и заявил об огромном долге немцев перед ним.

Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Ему был 91 год. Церемонию прощания с бывшим президентом СССР прошла в Москве 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов.