"Права на ошибку нет": поиск решений мировых проблем в Эшториле

"Будущее надежды", под таким девизом в португальском Эшториле стартовала 7-я конференция, посвященная поиску решений самых больших и насущных проблем, для мира, для планеты и для людей.

Один из спикеров, исландский писатель и документалист Андри Магнасон, призвал мир прощаться с ледниками.

Все, что мы делаем сегодня, напрямую влияет на жизнь людей в 2100 году, и они будут мало отличаться от нас с вами. И мы должны осознать, что мы очень близки во времени Андри Магнасон писатель и документалист

От изменения климата до разных форм дискриминации, от мечты к реальности - темы дискуссий кардинально отличались друг от друга.

Даниэль Траса, декан Nova SBE:

— Мы здесь как в школе или университете. Мы подумали, что важно, привлекая так много светлых голов, так много интеллектуалов, генеральных директоров, активистов, политиков, использовать их для влияния на молодое поколение — и это и есть тема конференции: "Целеустремленное поколение".

Шани Данда, эксперт по инвалидности и предприниматель:

— Большая часть моей работы сосредоточена на малопредставленных сообществах, таких как люди с ограниченными возможностями в Южной Азии. К сожалению, я не думаю, что правительства и благотворительные организации делают достаточно для них.

Хелена Гуалинга, активистка по защите окружающей среды и прав человека:

— Мы говорили о роли коренных народов в борьбе с изменением климата и молодежном лидерстве, а также делились взглядами и философией различных племен.

Нуно Пруденсио, Euronews:

— Столь разнообразные темы дискуссий объединяло одно: изменить ситуацию можно только совместными усилиями, потому что права на ошибку у нас нет.