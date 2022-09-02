"Права на ошибку нет": поиск решений мировых проблем в Эшториле

"Права на ошибку нет": поиск решений мировых проблем в ЭшторилеКомментарии
"Будущее надежды", под таким девизом в португальском Эшториле стартовала 7-я конференция, посвященная поиску решений самых больших и насущных проблем, для мира, для планеты и для людей.
Один из спикеров, исландский писатель и документалист Андри Магнасон, призвал мир прощаться с ледниками.
От изменения климата до разных форм дискриминации, от мечты к реальности - темы дискуссий кардинально отличались друг от друга.
Даниэль Траса, декан Nova SBE:
— Мы здесь как в школе или университете. Мы подумали, что важно, привлекая так много светлых голов, так много интеллектуалов, генеральных директоров, активистов, политиков, использовать их для влияния на молодое поколение — и это и есть тема конференции: "Целеустремленное поколение".
Шани Данда, эксперт по инвалидности и предприниматель:
— Большая часть моей работы сосредоточена на малопредставленных сообществах, таких как люди с ограниченными возможностями в Южной Азии. К сожалению, я не думаю, что правительства и благотворительные организации делают достаточно для них.
Хелена Гуалинга, активистка по защите окружающей среды и прав человека:
— Мы говорили о роли коренных народов в борьбе с изменением климата и молодежном лидерстве, а также делились взглядами и философией различных племен.
Нуно Пруденсио, Euronews:
— Столь разнообразные темы дискуссий объединяло одно: изменить ситуацию можно только совместными усилиями, потому что права на ошибку у нас нет.