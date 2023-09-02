В центре внимания - человек

8-я конференция, посвященная поиску решений самых серьёзных и насущных проблем мира, планеты и людей стартует в португальском Эшториле

Двухдневная конференция в португальском Эшториле соберёт широкий круг участников для решения глобальных вропросов. На ней выступят самые разные гости – от бывших президентов, нобелевских лауреатов до экологических активистов и художников. Их миссия - противодействовать дезинформации, делиться знаниями и формировать общественный дискурс на международном уровне.

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Делая упор на людей, планету, мир и новую политику, организаторы подражают быстро развивающимся императивам , с которыми сталкивается мир.

Марсело Ребелу де Соуза, президент Португалии:

"Сегодня мы видим, что мир меняется очень быстро. И Европа тоже. И, конечно же, такие конференции необходимы, как никогда".

Йохан Бодинье, Euronews:

"По мере того как Эшторильская конференция-2023 набирает обороты, ее участники погружаются в критические дискуссии о будущем нашей планеты, олицетворяющие необходимость перемен".