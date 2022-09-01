Эксперты МАГАТЭ прибыли на запорожскую АЭС

Группа экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Колонне пришлось некоторое время ждать на контрольно-пропускном пункте: Москва и Киев продолжают обвинять друг друга в обострении ситуации вокруг Энергодара и организации препятствий для работы комиссии. В то же время ранее они подтверждали свои гарантии безопасности для сотрудников Атомного агентства.

Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ:

"Перед нами стоит очень важная задача. Как вы знаете, мы собираемся немедленно начать оценку ситуации с безопасностью на станции в том виде, в каком она сейчас находится. Мы будем общаться и консультироваться с сотрудниками объекта".

Потенциальная возможность ядерной катастрофы очень беспокоит мировое сообщество. Глава Международного Красного Креста заявил в этой связи, что необходимо действовать превентивно, а не дожидаться аварии.

Роберт Мардини, генеральный директор "Красного Креста":

"В случае ядерного происшествия будет сложно, если вообще возможно, предоставить гуманитарную помощь. Поэтому лучше вообще прекратить играть с огнём, а вместо этого предпринять конкретные меры по защите этого объекта и ему подобных от последствий военных действий".

Москва и Киев заявляют, что в день приезда группы МАГАТЭ обстрелы станции только усилились, и обвиняют в этом друг друга. По данным СМИ, выстрелы и взрывы были слышны в районе Энергодара ещё за час до прибытия экспертов.

Российские источники сообщили, что утром в четверг отбили попытку украинского десанта в районе станции; в Киеве обвиняют Москву в подготовке провокаций и усилении репрессий против персонала АЭС.