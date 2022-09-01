"Восток-2022": Россия проводит масштабные военные учения

"Восток-2022": Россия проводит масштабные военные ученияКомментарии
На российском Дальнем Востоке начались масштабные военные учения, в которых принимают участие представители вооруженных сил 14 государств, в частности Китая, Индии, Монголии, Сирии а также шести стран СНГ.
Маневры проходят на семи полигонах Восточного военного округа, в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей, сообщили в Минобороны РФ.
"Безусловно сам факт проведения учений во время войны показывает, что российское руководство демонстрирует, что все идет по плану, все нормально у страны, у вооруженных сил есть ресурс чтобы проводить и так называемую специальную военную операцию и военные учения", - говорит эксперт московского центра Карнеги Александр Габуев.
В маневрах "Восток-2022" задействованы свыше 50 тысяч военных. Сообщается, что Китай отправил на учения более двух тысяч солдат и офицеров.
США выразили обеспокоенность тем, что на Дальний Восток приехали представители других государств.
"Участие любой страны в военных маневрах вместе с Россией вызывает тревогу, в то время как Москва ведет неспровоцированную, жестокую войну против Украины", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Япония направила РФ протест по дипломатическим каналам в связи с "проведением Россией учений на северных территориях", как в Японии называют южные Курильские острова. По словам генерального секретаря японского правительства Хирокадзу Мацуно, в Токио обеспокоены российскими военными маневрами, пока на территории Украины продолжаются боевые действия.
Учения "Восток-2022" завершатся 7 сентября.