В российских школах будут еженедельно поднимать флаг

В российских школах с 1-го сентября вводится обязательная еженедельная церемония поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна.

В программу истории введут последние события — референдум в Крыму, признание Москвой донбасских республик, и схожие темы будут обсуждаться в ходе дополнительных "классных часов".

Елена Демьянова, завуч нахабинской школы №3:

"В этом году на нашей линейке пройдёт впервые поднятие государственного флага Российской Федерации. Я надеюсь, что эта традиция будет хорошей, всем понравится, каждый понедельник мы будем поднимать государственный флаг".

Год назад вступили в силу поправки к Закону об образовании, которые подразумевали укрепление патриотического воспитания учеников. А решение о церемонии поднятия флага минобразования утвердили в июне этого года.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

"Я считаю, что традиция поднятия флага пережила века и очень хорошо, что она возрождается у нас в школах".

Противники нововведений называют их "пропагандой" и призывают родителей не отпускать детей на "дополнительные уроки", а учителей, по возможности, отказываться от таких часов или менять темы обсуждения.

Впрочем, в программу внесли не только идеологические темы: много вопросов посвящено культуре и искусству, очень большое внимание теперь уделяется экологии и защите природы.