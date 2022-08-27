Украина: учебный год в условиях войны

Всего несколько дней осталось на начала учебного года. На этот раз украинские дети пойдут в школы в условиях войны. Власти подконтрольной России территории Донецкой области Украины приготовили ученикам российские образовательные программы с учебниками на русском языке. Партии новых книг уже доставлены в школы оккупированных Донецка и Мариуполя.

Виталий Хоценко, глава самопровозглашенной ДНР: "Полностью наши школы на освобожденных территориях ДНР обеспечим. Все наши классы - с первого по одиннадцатый. Это и история, и русский язык, литература, география. Надеемся, что дети будут учиться нормальной литературе, и получать нормальные знания".

Украина призывает ЮНЕСКО срочно отреагировать на принуждение украинских детей идти учиться в школы на захваченных россиянами территориях. Об этом написал в "Твиттере" представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Встретив сопротивление (местных жителей), Россия угрожает родителям на (оккупированных территориях) Херсонской и Запорожской областей отправить их детей в детские дома, если они не запишут их в школы на захваченных территориях. Москва использует образование как средство угнетения. Призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление".

В школах на оккупированных территориях меняется наполнение библиотек.

Лариса Володюк, библиотекарь: "Во-первых, книги все уже русские. Учебников украинских у нас уже ни в фонде нет, но в библиотеке не будет. Все учебники нового образца - 2022 года, то есть полностью обновленная литература".

В Киеве отмечают, что временно оккупированных территориях образовательный процесс будет проходить в дистанционном режиме, по материалам Всеукраинской школы онлайн, как рекомендует министерство образования и науки.

В каждой школе Донбасса и территорий Украины, которые находятся под контролем России, с начала учебного года будет работать вооруженная охрана, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Со своей стороны, горсовет неоккупированной РФ части Мариуполя заявил, что контролирующие город власти РФ "организовали летний лагерь" в Мелекино, где "промывают мозги, учат стрелять и ненавидеть Украину".