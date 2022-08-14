Афганские девочки ходят в подпольные школы

Эти афганские девочки тайно ходят в подпольные школы. Они прячут учебники там, где их не могут найти отцы и братья. Журналистам удалось побеседовать с ученицами нескольких школ, расположенных в комнатах обычных жилых домов.

Нафиса (так назвала себя девушка) посещает занятия в одной из деревень на востоке страны. Об этом знают только ее мать и старшая сестра.

Брат Нафисы - талиб. "Если он узнает об этом, он меня побьет", — говорит девушка.

Нафиса: "Я хожу и в медресе, чтобы я могла отвечать на вопросы о религии, которые задет мой брат. Я иду в медресе по утрам, а сюда, в школу, прихожу после обеда. Я не даю брату повода для каких-либо подозрений. Он может спрашивать меня о чем угодно. Но, если я не пойду в медресе, не смогу отвечать на его вопросы, то, конечно, он все узнает".

Эту подпольную школу в своем доме организовала Тамкин (имя изменено). С приходом к власти талибов, 40-летняя женщина лишилась работы в министерстве образования. Тамкин купила девочкам учебники, но для этого ей пришлось продать корову. На занятия к Тамкин (она преподает английский и естествознание) ходят боле 20 девочек.

Тамкин, учительница: "Я не хотела, чтобы эти девочки повторили мою судьбу, у них должно быть лучшее будущее. Сейчас многие несовершеннолетние девочки вынуждены выходить замуж. Так было и со мной. Меня обручили в 12 лет. Я долго боролась за то, чтобы получить образование, поэтому я не хочу, чтобы и они прошли через такое же".

После возвращения талибов к власти год назад сотни тысяч афганских девочек и девушек лишились возможности учиться, но тяга к знаниям не уменьшилась, и они готовы рисковать.