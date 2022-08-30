Украинские семьи готовятся к началу нового учебного года в условиях войны. После более шести месяцев боевых действий школы откроются не везде – занятия можно проводить только в зданиях с бомбоубежищами. Где-то и такой формат невозможен и остаётся лишь дистанционное образование. Каждый раз решение должны принимать военные областные администрации и местные власти.

ЮНИСЕФ сообщает, что разрушена каждая шестая школа из тех, что пользовались поддержкой фонда на востоке Украины. Ситуация осложняется ещё и тем, что только за первый месяц войны большинство детей стали беженцами или временно перемещёнными лицами. По данным Генпрокуратуры, около 400 несовершеннолетних погибли. У многих родители убиты или получили серьёзные ранения.

Военное детство

Украинские издания обратили внимание на историю 12-летнего жителя Чернигова Данилы. Его дом разрушен, он продаёт молоко и хлеб, чтобы собрать деньги на протез для матери. Людмила Коваль рассказывает, что пострадала от обстрела и не может ходить:

— Все на нашей улице уехали, уже никого не оставалось, и мы решили тоже уезжать, потому что бои шли так близко, что уже доходило до нашего дома. Но мы не успели. За одну секунду – взорвалось, накрыло, оглушило, и я поняла, что я ранена.

Как рассказывают покупатели, семья уже не первый год продаёт так молоко. Но на этот раз обстоятельства изменились. Данила говорит, что старается ездить в город каждый день. По его словам, он хотел бы собрать деньги и на лекарства, и на поездку матери в Киев для консультации.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтверждает гибель более 5600 мирных жителей с начала российского вторжения. Свыше 8 тысяч получили ранения. Гражданские лица, согласно этим данным, чаще всего становятся жертвами обстрелов и ракетных ударов на территориях, подконтрольных Киеву.