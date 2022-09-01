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Польша

"Перед империализмом нельзя отступать"

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 Euronews
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В Польше состоялись памятные мероприятия по случаю 83-й годовщины начала Второй мировой войны
В Польше состоялись памятные мероприятия по случаю 83-й годовщины начала Второй мировой войны   -   Авторское право  Michal Dyjuk/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В Польше состоялись памятные мероприятия по случаю 83-й годовщины начала Второй мировой войны. Церемонии начались в Гданьске в 4:45 утра. Именно в это время 1 сентября 1939 года прогремели первые выстрелы: германский броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" открыл огонь по польскому гарнизону на полуострове Вестерплатте.

Анджей Дуда, президент Польши:

"Сегодня мы призываем наших союзников и весь мир не прекращать помощь Украине и остановить российский империализм. Как говорил наш президент Лех Качинский, который в России погиб, перед империализмом нельзя отступать".

К собравшимся в Гданьске обратился по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский:

"Мы сделаем всё, чтобы утро 1-го сентября, утро 22-го июня, утро 24-го февраля не повторились больше никогда. Мы сделаем всё, чтобы ненависть окончательно проиграла".

На этом фоне польское руководство вновь поднимает вопрос о репарациях со стороны Германии. Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский в четверг оценил понесённый Польшей ущерб в 1,3 триллиона долларов.

Польские СМИ накануне проводили опросы, согласно которым чуть менее половины граждан страны поддерживают требование репараций. Но лишь немногие верят, что компенсаций реально удастся добиться.