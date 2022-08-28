Восточная Европа укрепляет свою обороноспособность

Польша и Чехия подписали в субботу соглашение, в рамках которого они с 1 сентября будут охранять воздушное пространство Словакии, так так Братислава выводит из состава своих ВВС советские истребители МиГ-29 для потенциальной передачи Украине.

Договор будет действовать до тех пор, пока Словакия не получит новые американские истребители F-16, ожидается что это произойдет в 2024 году.

О возможности передать Украине 11 советских самолетов министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил в прошлом месяце .После подписания документа на вопрос о передаче самолетов министр ответил, что Словакия ведет переговоры о помощи с Украиной и партнерами в ЕС и пока знает, какой будет эта помощь.

В этот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал договоры о приобретении у Южной Кореи 180 танков К2 Black Panther и 48 самолетов, а также самоходных артиллерийских установок К9.

"Мы укрепляем обороноспособность Польши. Мы делаем выводы из происходящего за нашей восточной границей", - заявил Мариуш Блащак.