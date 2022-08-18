80-летие операции «Юбилей»

14-летний канадец Леандр Марсолэ надевает на голову шлем своего прадеда. Он специально приехал во Францию, чтобы принять участие в памятных церемониях посвященных 80-летию операции «Юбилей», в которой принимал участие его предок, Жерар Одэ:

«Увидеть этот шлем равносильно путешествию во времена моего прадеда. Это часть истории члена нашей семьи, который приезжал сюда, чтобы попытаться освободить Францию. Я очень этим тронут».

Всего в операции «Юбилей», которую также называют Дьеппским рейдом, принимали участие более 6000 человек, главным образом канадцев. Рано утром 19 августа 1942 г. они высадились на нормандском побережье, чтобы взять штурмом город Дьепп. Но десант натолкнулся на упорное сопротивление германской армии и понес тяжелые потери.

«Видя то страдание, которое такая война как Вторая мировая принесла, мы понимаем, что нужно сделать всё, можем, чтобы избежать подобной трагедии», — говорит Леандр.

Шлем, который спас жизнь Жерар Одэ (сам он попал в плен к немцам), был обнаружен в 2017 г. коллекционером находок военного времени Эрве Фию. Сейчас шлем выставлен в музее в Дьеппе. Для Эрве увидеть потомков хозяина шлема было волнующим событием:

«Встречая таких людей, живущих по другую сторону Атлантики, думаешь, что теоретически эти предметы больше принадлежат им. Но мы выступаем как хранители. Мы с друзьями демонстрируем эти предметы, организовываем выставки, пишем книги. Работа постоянно продолжается и не останавливается. Такого рода объекта нельзя просто продать с аукциона человеку, который больше всего за них заплатит».

Более половины канадских десантников, высадившихся в Дьеппе, было убито, ранено или попало в плен. Но извлеченный из рейда опыт был успешно использован два года спустя.