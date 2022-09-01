У Гибралтара откачивают топливо из севшего на мель судна

В Гибралтарском проливе спешат откачать горюче-смазочные материалы из цистерн сухогруза, который в понедельник получил пробоину после столкновения с другим судном. Корабль отвели к берегу, где он сел на мель. Корпус оградили бонами. Сообщалось, что в воду попало небольшое количество смазочных материалов, но водолазам удалось заделать отверстия.

Фабиан Пикардо, главный министр Гибралтара:

"Насосы судна откачивают 15 тонн горючего в час. Если там около 500 тонн топлива, то мы рассчитываем, что осушение цистерн займёт около 50 часов".

Но жители прибрежных селений очень обеспокоены. Они считают, что работы ведутся слишком медленно, а ведь корпус сухогруза треснул и может развалиться.

Антонио Муньос, эколог:

"50 часов почти за три дня. С такими ветрами, как сейчас, если произойдёт разлив топлива, то нефть окажется по всему побережью".

Второй корабль, участвовавший в столкновении — танкер для сжиженного газа. Он прибыл в Гибралтар без груза и существенных повреждений не получил. Среди экипажей обоих судов пострадавших нет. Работы в порту Гибралтара были на некоторое время прерваны. Власти прибрежных районов Испании объявили режим готовности к чрезвычайной ситуации — на случай масштабного разлива топлива.