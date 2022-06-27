Утечка токсичного газа в иорданском порту

В иорданском порту Акаба в результате утечки токсичного газа погибли не менее 10 человек, свыше 250 пострадали. Причиной инцидента стало падение цистерны с жидким хлором во время транспортировки. На месте происшествия работают специалисты гражданской обороны. Для эвакуации раненых была задействована авиация. Премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауна распорядился сформировать специальный комитет для расследования произошедшего.

Порт Акаба - единственный морской терминал в Иордании и является ключевым транзитным хабом для основной части экспорта и импорта страны.