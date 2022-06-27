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Иордания

Утечка токсичного газа в иорданском порту

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Утечка жидкого хлора произошла в результате падения цистерны
Утечка жидкого хлора произошла в результате падения цистерны   -   Авторское право  AFP / Al Mamlaka TV

В иорданском порту Акаба в результате утечки токсичного газа погибли не менее 10 человек, свыше 250 пострадали. Причиной инцидента стало падение цистерны с жидким хлором во время транспортировки. На месте происшествия работают специалисты гражданской обороны. Для эвакуации раненых была задействована авиация. Премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауна распорядился сформировать специальный комитет для расследования произошедшего. 

Порт Акаба - единственный морской терминал в Иордании и является ключевым транзитным хабом для основной части экспорта и импорта страны.

Дополнительные источники • AL MAMLAKA TV / AFP