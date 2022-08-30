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Швеция

Швеция: пожар на пассажирском пароме и эвакуация

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 Euronews
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Пассажиры парома Stena Scandica в ожидании эвакуации
Пассажиры парома Stena Scandica в ожидании эвакуации   -   Авторское право  John Jonsson/Schwedische Seebehörde via AP

Пожар на пассажирском пароме в Швеции потушен, судно возвращается в порт Нюнесхамн.

Лайнер Stena Scandica с тремя сотнями человек на борту направлялся в латвийский Вентспилс, когда недалеко от острова Готска-Сандён в Балтийском море на автомобильной палубе парома загорелся один из рефрижераторных контейнеров.

Из-за пожара на судне отключилось электричество, из-за чего оно могло сесть на мель.

Шведскими службами было принято решение об эвакуации, 26 человек в основном семьи и пожилые были подняты на борт спасательного вертолета и доставлены в порт Висбю на острове Готланд.

После того, как пожар был потушен и удалось завести один из двигателей, эвакуация была прервана и судно в сопровождении буксиров смогло взять курс в порт отправления.