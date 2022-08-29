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Франция

Во Франции протестуют против круизных лайнеров

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 Euronews
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Архив   -   Авторское право  Euronews

"Чудо морей".... Этот круизный лайнер с бассейнами, казино ресторанами и катком, восхищает путешественников и раздражает экоактивистов. Этим летом они заблокировали судно, поскольку считают, что оно загрязнет окружающую среду. Жительница Марселя Мишель Розье установила в своем доме рядом с портом датчики, фиксирующие концентрацию в воздухе выхлопных газов. Мишель говорит, что ее жизнь превратилась в кошмар.

Мишель Розье: "Поскольку мы находимся на возвышенности, фактически на уровне дымоходов, наши дома подвержены чрезвычайно сильному загрязнению. Конечно, это очень опасно. У нас здесь по соседству, люди в отличной форме, не курящие, спортсмены, которые умирают от онкологических заболеваний дыхательных путей. И таких случаев становится все больше, поэтому мы очень беспокоимся".

По данным Atmosud - ассоциации, которая занимается наблюдением за качеством воздуха в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, именно на морскую деятельность приходится 39% выбросов диоксида азота.

Дамьен Пига, менеджер Atmosud: "Лайнер, пришвартованный в Марселе всего на один час, будет загрязнять воздух, как 30 000 автомобилей, движущихся по Марселю со скоростью 30 км/ч в течение часа".

Туроператоры, столкнувшись с гневом жителей Марселя, пытаются убедить последних в том, что морские круизы экономически выгодны городу: транспортная сеть расширяется, увеличивается число клиентов в расположенных в портовой зоне барах, ресторанах и магазинах. Но эти аргументы не работают.

В Ницце и Аяччо, этим летом прошли протесты против больших круизных судов, заходящих в городские гавани.