Миссия МАГАТЭ выехала из Киева по направлению к Запорожской АЭС

Россия должна вывести с территории Запорожской АЭС своё оружие и боеприпасы и передать объект под контроль Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский после встречи с представителями МАГАТЭ.Он обвинил Россию в запугивании персонала станции и жителей Энергодара, а также обстрелах коридоров, по которым миссия надзорного органа ООН должна добраться до АЭС.

По сообщению агентства "Рейтер", утром в среду автоколонна МАГАТЭ выехала из Киева.

Это важная миссия, и мы сделаем все, чтобы она прошла безопасно. К сожалению, Россия не прекращает своих провокаций на тех направлениях, по которым следует миссия. Но я надеюсь, что представители агентства смогут начать работу. Владимир Зеленский Президент Украины

В Еврокомиссии заявили, что превентивно отправят Украине более пяти миллионов таблеток йодида калия из стратегических резервов на случай аварии.

В Москве обвиняют ВСУ в обстрелах АЭС.

За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила по территории атомной станции два снаряда, разорвавшиеся в непосредственной близости от спецкорпуса №1. Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции остаётся в норме. Игорь Конашенков Официальный представитель Минобороны РФ

Украина заявляет, что в ходе боёв на оккупированном юге страны убиты 159 россиян, уничтожены 60 единиц техники. В оперативном командовании "ЮГ" полагают, что удары ВСУ по мостам через Днепр в Херсонской области существенно ослабили потенциал россиян.

По информации канала CNN, последние месяцы администрация Джо Байдена помогала Киеву подготовиться к контрнаступлению.

В Минобороны России утверждают об отражении наступления и масштабных потерях среди украинских военных.

Тем временем продолжаются удары по украинским городам. Власти Харькова сообщили накануне, что в результате российского артобстрела погибли 5 человек, ещё 7 – ранены.