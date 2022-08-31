Миссия МАГАТЭ выехала из Киева по направлению к Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ выехала из Киева по направлению к Запорожской АЭСКомментарии
Россия должна вывести с территории Запорожской АЭС своё оружие и боеприпасы и передать объект под контроль Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский после встречи с представителями МАГАТЭ.Он обвинил Россию в запугивании персонала станции и жителей Энергодара, а также обстрелах коридоров, по которым миссия надзорного органа ООН должна добраться до АЭС.
По сообщению агентства "Рейтер", утром в среду автоколонна МАГАТЭ выехала из Киева.
В Еврокомиссии заявили, что превентивно отправят Украине более пяти миллионов таблеток йодида калия из стратегических резервов на случай аварии.
В Москве обвиняют ВСУ в обстрелах АЭС.
Украина заявляет, что в ходе боёв на оккупированном юге страны убиты 159 россиян, уничтожены 60 единиц техники. В оперативном командовании "ЮГ" полагают, что удары ВСУ по мостам через Днепр в Херсонской области существенно ослабили потенциал россиян.
По информации канала CNN, последние месяцы администрация Джо Байдена помогала Киеву подготовиться к контрнаступлению.
В Минобороны России утверждают об отражении наступления и масштабных потерях среди украинских военных.
Тем временем продолжаются удары по украинским городам. Власти Харькова сообщили накануне, что в результате российского артобстрела погибли 5 человек, ещё 7 – ранены.