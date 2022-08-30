"Никто никуда не отступает": пророссийские власти не боятся контрнаступления Украины

"Региону ничего не угрожает" - так прокомментировали пророссийские власти Херсонской области информацию о начале контрнаступления украинской армии на юге.

В минобороны РФ заявили, что одна из попыток была отбита с большими потерями со стороны ВСУ. Украинские СМИ же утверждают, что армии удалось прорвать первую из трёх российских линий обороны.

Кирилл Стремоусов, заместитель главы пророссийской администрации Херсонской области:

— Никто Херсонскую область и город Херсон не освобождает, никто никуда не отступает. И чем больше Зеленский сегодня, погоняемый Западом, заявляет о наступлениях, тем больше людей хотят идти на референдум [о присоединении к России]. И как бы это прискорбно ни звучало, мы Херсон отстроим, вернем всем тем людям, которые пострадали.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя сообщения о контрнаступлении ВСУ, призвал не делать "суперсенсационных заявлений" до официальных сообщений.

В ночном обращении Владимир Зеленский еще раз напомнил о том, что Украина намерена вернуть свои территории в обозначенных в 1991 году границах.

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Украина возвращает свое. И вернет Харьковщину, Луганщину, Донетчину, Запорожье, Херсонщину, Крым, однозначно, всю нашу акваторию Черного и Азовского морей - от острова Змеиный до Керченского пролива. Это произойдет. Это наше.

Ранее в День памяти защитников Украины, учрежденный в 2019 году, президент вручил ордена "Золотая Звезда" семьям семи погибших военнослужащих, удостоенных звания Героя Украины посмертно.