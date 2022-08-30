Украина перешла к контрнаступлению на востоке страны

Новый этап войны. Украинские официальные лица объявили о начале долгожданного контрнаступления после нескольких недель ударов, направленных на то, чтобы отрезать российские силы в Херсоне на юге от основных путей снабжения и уничтожить российские склады и контрольные пункты.

Уже более полугода Украина ведет почти исключительно оборонительные бои в этих районах, причем одни из самых ожесточенных на востоке, в Донбасса, и на юге в направлении Херсона.

В начале июля министр обороны Алексей Резников говорил, что президент Владимир Зеленский приказал украинским военным освободить оккупированный юг, захваченный в первые дни полномасштабного вторжения.

Официальные лица сообщили, что украинские силы прорвали первые рубежи обороны в некоторых районах Херсонской области, но не подтверждают освобождение каких-либо населенных пунктов.

Но есть два важных момента, которые получили подтверждение:

Во-первых, это не битва за Херсон. Это битва за юг Украины. Представительница Южного командования Наталья Гуменюк заявила: «начались наступательные действия на различных направлениях», «в том числе в Херсонской области».

И второе: это займёт время. Старший советник президента Украины Алексей Арестович заявил: «Это плановая медленная операция по перемалыванию противника… Поэтому, наберитесь терпения. Этот процесс не будет очень быстрым, но закончится установлением украинского флага над всеми населенными пунктами Украины».

Российское министерство обороны заявляет о провале контрнаступления Украины в Херсонской и Николаевской областях. Информацию о своих потерях в ходе боёв обе стороны не раскрывают.