Эксперты МАГАТЭ в Киеве

Группа экспертов МАГАТЭ прибыла в Киев. Специалисты под руководством главы Агентства направляются на Запорожскую АЭС. Власти Украины обещают обеспечить им безопасность на своей территории.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Мы доверяем вашим специалистам. Мы бы хотели, чтобы была не только проверка, потому что, как я считаю, проверка — это тактические действия, а есть и стратегические решения. Атомная станция находится на территории Украины и является украинской собственностью".

Москва настаивала на том, что инспекторы должны ехать через контролируемую Россией территорию. Но в МАГАТЭ решили отправиться через Киев, и теперь им придётся пересекать линию фронта.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Мы надеемся, что эта миссия состоится, как это было согласовано и договорено. Ещё раз повторяю, мы заинтересованы в этой миссии и давно её ждём".

В Брюсселе очень обеспокоены ситуацией на АЭС. Ранее было объявлено, что Евросоюз передаст Украине 5,5 млн таблеток йодида калия, который защищает от некоторых последствий радиоактивного облучения.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам:

"Эта ядерная игра на Запорожской атомной электростанции очень опасна. Ситуация на месте по-прежнему очень плохая. Украина нуждается в нашей поддержке, и мы продолжим оказывать эту поддержку как военным потенциалом, так и тем, что министры обсудят идею масштабной программы инструкторов и советников для украинской армии".

Эксперты МАГАТЭ оценят не только техническое состояние АЭС, подвергавшейся обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга, но и состояние украинских специалистов, обеспечивающих работу АЭС под контролем российских войск.