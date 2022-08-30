В ЕС нет единого мнения о запрете на выдачу виз гражданам РФ

Приостановление действия соглашения об упрощении визового режима с Россией и запрет на выдачу туристических виз гражданам РФ - одни из главных тем двухдневной встречи министров иностранных дел стран Европейского союза в Праге.

Министр иностранных дел Чехии, председательствующей сейчас в ЕС, Ян Липавский в начале августа пообещал, что предложит коллегам поддержать новые ограничительные меры.

"Полный запрет на выдачу виз россиянам всеми государствами Евросоюза мог бы оказаться еще одной весьма эффективной санкцией против России. Во время агрессии, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме", - заявил глава чешского МИД.

Инициативу активно поддерживают в нескольких странах Евросоюза. Помимо Чехии за запрет выступают власти Польши, Финляндии и стран Балтии.

"Россияне несут ответственность за агрессию в Украине"

Эстония призывает все страны ЕС запретить въезд россиянам, объясняя это тем, что они тоже ответственны за войну в Украине. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу отмечает, что юридическая ответственность за агрессию лежит на президенте Владимире Путине и его ближайшем окружении, однако "пассивность российского общества в легитимизирует злодеяния путинского режима на территории Украины". Эстония не только ограничила выдачу виз, но и прекратила впускать в страну россиян с выданным ею "шенгеном".

Одной из первых визовые ограничения для россиян ввела Литва. Перед встречей в Праге министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что если ЕС не договорится о запрете на выдачу туристических виз россиянам, Вильнюс будет обсуждать эту инициативу "на региональном уровне".

"Конечной целью должен быть запрет на новые визы и прекращение действия старых виз в масштабе всего Европейского Союза. Если этого достичь не удастся,.. тогда мы должны сделать это в масштабе региона", - подтвердил председатель комитета Сейма Литвы по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас.

С сентября значительно сокращает число выдаваемых виз Финляндия. Премьер-министр Санна Марин считает "несправедливым", что россияне могут ездить в Европу как туристы пока в Украине идет война. Согласно опросам, более половины финнов поддерживают эти ограничения.

Латвия не только прекратила выдавать туристические визы, но и не будет выдавать жителям страны, получившим российское гражданство, виды на жительство. Этим людям придется покинуть республику, предупреждают латвийские власти.

Над концепцией по ограничению или приостановке выдачи виз гражданам РФ работают в Польше, которая приняла наибольшее количество беженцев из Украины с начала российской агрессии.

"Это было бы неправильное решение"

Не согласны с общеевропейским тотальным запретом на выдачу виз в Германии, Италии, Греции и на Кипре. Особую позицию занимает Венгрия.

"Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять россиянам процесс обретения свободы и выезда из страны для спасения от диктатора в России", - цитирует канцлера Германии Олафа Шольц "Немецкая волна".

Это не война российского народа, это война Путина Олаф Шольц канцлер Германии

Мнение Олафа Шольца разделяет глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы согласны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ограничения", - сообщил венгерский министр.

"Это было бы неправильное решение", - сказал в интервью изданию Politico представитель МИД Кипра Корнелиос Корнелиу.

"Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы. Поэтому мы не считаем, что эта мера будет иметь какое-либо значение для россиян", - говорит Корнелиу.

В МИД Португалии убеждены, что ограничительные меры не нужно принимать против обычных россиян.

"Португалия считает, что основной целью санкций должно быть наказание российской военной машины, а не российского народа", - цитируют португальские СМИ сообщение МИД страны.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил сомнение, что на встрече в Праге удастся принять единое решение. По его мнению, "стоит пересмотреть способ получения визы некоторыми россиянами".

"Мы должны быть более избирательными. Но я не сторонник прекращения выдачи виз всем российским гражданам", - сказал Боррель.

Одним из инициаторов дискуссии о запрете виз россиянам стал президент Украины Владимир Зеленский. В интервью газете "Вашингтон Пост" украинский лидер заявил: "Самые важные санкции – это закрытие границ, потому что россияне забирают чужие земли".

"О каких бы российских гражданах ни шла речь, пусть едут обратно в Россию. Тогда они поймут... Весь народ не может нести ответственность, разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее," – сказал Зеленский.

Россия надеется на "здравый смысл"

Инициатива запретить выдачу виз исходит от недружественных стран, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Думаю, что со временем здравый смысл все-таки как-то проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся", - цитируют Пескова российские СМИ. По его словам, "такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными".

Вместе с тем в МИД РФ не исключают, что ЕС может согласовать решение и продумывают ответные меры.

"Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса. Еще раз повторю — эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны", - заявил представитель российского МИД Иван Нечаев.

Решения будут принимать индивидуально?

Очевидно, что на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Праге решение о запрете на выдачу туристических виз российским гражданам не будет принято единогласно.

Скорее всего, отмечают эксперты, власти каждой страны Евросоюза будут самостоятельно оценивать необходимость введения подобных санкций.

Можно предположить, что министры согласятся с необходимостью полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с РФ, в результате чего российским гражданам придется платить за визы ЕС вдвое больше и дольше ждать документы.