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Россия

Гособвинение просит 24 года для Ивана Сафронова

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 Euronews
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Сафронов был арестован в июле 2020 года
Сафронов был арестован в июле 2020 года   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/The Associated Press

Гособвинение запросило 24 года колонии и штраф в полмиллиона рублей для журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Приговор будет оглашен 5 сентября.

Советник главы "Роскосмоса" был арестован два года назад; в вину ему вменяют передачу секретных сведений агентам чешской и немецкой спецслужб. Речь в переданных документах, по данным обвинения, идёт об экспорте российского оружия и действиях российских войск в Сирии.

Сафронов вину отрицает, считая, что его преследуют за журналистскую деятельность. Он дважды отказывался от сделки со следствием.

Ранее сетевое издание "Проект", признанное в России нежелательной организацией, опубликовало результаты собственного расследования, где заявили, что по факту обвинение не выяснило, как именно не имеющий доступа Сафронов добыл гостайну, "не обнаружило свидетелей и не установило мотив", а сведения, названные на следствии "секретными", доступны в открытых источниках.

Сафронов просил приобщить материалы "Проекта" к делу, но суд ему в этом отказал.