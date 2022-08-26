Турист в Крыму случайно раскрыл позиции российских ПВО C-400 под Евпаторией, сообщает Минобороны Украины. На опубликованном в "Твиттере" снимке мужчина в плавках стоит на фоне военной техники.

"Может быть, мы слишком строги с российскими туристами... Иногда они могут быть очень полезными. Как вот этот человек, сфотографировавший позиции российских ПВО под Евпаторией в оккупированном Крыму. Спасибо и продолжайте в том же духе!" - говорится в сообщении.

Местонахождение мужчины удалось вычислить благодаря метаданным, содержащимся в снимке, сделанном мобильным телефоном. Они, в частности, хранят такую информацию, как геолокация, точное время, настройки фотокамеры и прочее.

Мужчина в плавках, по сообщениям, отдыхает недалеко от озера Тереклы (Соленое) в Евпатории. К сожалению, в условиях войны Euronews не может проверить эту информацию независимо.

Ранее местные власти сообщали о работе ПВО в этом районе. Глава российской администрации аннексированного Крыма попросил туристов делать меньше фотографий или хотя бы не указывать на них точное местоположение.

21 августа фотографиями с координатами позиций ПВО под Евпаторией поделился в "Твиттере" независимый OSINT-расследователь Бенджамин Питтет. "Новое фото подтверждает расположение батареи ПВО под Евпаторией. Оборудование прибыло на место примерно 20 июля", - написал он.

За последние недели в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах, включая аэродром Саки.