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Швейцария

Pussy Riot задержали за граффити в Швейцарии

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 Alexander Kazakevich
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Антивоенный концерт Pussy Riot в швейцарском Рубигене, 30 августа 2022 года.
Антивоенный концерт Pussy Riot в швейцарском Рубигене, 30 августа 2022 года.   -   Авторское право  Anthony Anex/Keystone via AP

Несколько часов в отделении полиции: трёх участниц российского коллектива Pussy Riot задержали в швейцарском кантоне Берн при попытке нанести на дорожный бордюр антивоенное граффити.

Рисунок остался незавершённым. По словам активисток, подобные граффити, имитирующие дорожный знак с указанием расстоянием до театра военных действий в Украине, уже были сделаны ими в разных городах Европы.

Я считаю, что огромный приток украденных денег из России плохо влияет на Швейцарию, эти деньги залиты кровью. Я думаю, что мэрам ваших городов нужно задуматься об этом, а не горевать по поводу несчастного граффити.
Ольга Борисова
Участница Pussy Riot

Власти муниципалитета Кёниц к югу от столицы конфедерации заявили, что коммунальные службы незамедлительно удаляют любые рисунки с политическим содержанием.

После допроса членов группы отпустили. О каких-либо обвинениях в их адрес не сообщается.

Видеомонтаж • Alexander Kazakevich