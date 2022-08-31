Pussy Riot задержали за граффити в Швейцарии

Несколько часов в отделении полиции: трёх участниц российского коллектива Pussy Riot задержали в швейцарском кантоне Берн при попытке нанести на дорожный бордюр антивоенное граффити.

Рисунок остался незавершённым. По словам активисток, подобные граффити, имитирующие дорожный знак с указанием расстоянием до театра военных действий в Украине, уже были сделаны ими в разных городах Европы.

Я считаю, что огромный приток украденных денег из России плохо влияет на Швейцарию, эти деньги залиты кровью. Я думаю, что мэрам ваших городов нужно задуматься об этом, а не горевать по поводу несчастного граффити. Ольга Борисова Участница Pussy Riot

Власти муниципалитета Кёниц к югу от столицы конфедерации заявили, что коммунальные службы незамедлительно удаляют любые рисунки с политическим содержанием.

После допроса членов группы отпустили. О каких-либо обвинениях в их адрес не сообщается.