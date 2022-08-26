Der Spiegel: Россия шпионит за ВСУ в Германии

Подготовка украинских военнослужащих в Германии могла оказаться под пристальным вниманием агентов российских спецслужб. У объектов Бундесвера стали часто замечать подозрительные автомобили и беспилотники, – пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности. Собеседники издания упоминают широкий круг действий, приписываемых российской агентуре. Помимо непосредственного шпионажа речь идёт о саботаже и взломах компьютерных сетей.

О растущей угрозе шпионской деятельности в связи с подготовкой украинских военных в Германии и поставками оружия Киеву говорит глава контрразведки Мартина Розенберг. Спецслужба обнаружила подозрительные автомобили в Идар-Оберштайне и Графенвёре. Там украинцы обучаются, в частности, обращению с немецкими самоходными установками Panzerhaubitze-2000 – Берлин обещал поставить Киеву сотню таких машин.

На крупнейшем в Европе полигоне США в Графенвёре в Верхнем Пфальце инструкторы готовят украинских бойцов к использованию американских артиллерийских систем, радаров и бронемашин, поставляемых в рамках военной помощи.