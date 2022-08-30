Противостояние в Ираке: растёт число жертв

Число жертв ожесточённых столкновений в центре Багдада может достигать 20, об этом сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на иракских медиков. Более 300 человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Накануне вечером сообщалось о 15 погибших в ходе штурма республиканского дворца сторонниками радикального имама Муктады ас-Садра. Ситуация в Ираке резко обострилась, когда шиитский лидер объявил об "уходе" из политики, что вызвало новую вспышку насилия в особо охраняемой зеленой зоне столицы, где расположены посольства и правительственные здания.

По информации AFP, военизированное формирование садристов "Бригады мира" вело миномётный обстрел, на него отвечала иракская армия и противостоящая ас-Садру шиитская группировка Аль-Хашд аш-Шааби.

Представитель Белого дома Джон Кирби призвал участников выступлений к диалогу: "Безопасность, стабильность и суверенитет Ирака не должны подвергаться риску," – заявил чиновник.

Местные СМИ сообщают о демонстрациях, поджогах и попытках штурма государственных учреждений в провинциях Кербела и Басра. Правительство Ирака объявило 30 августа нерабочим днём по всей стране.

Политический кризис в республике, где за власть борются конкурирующие шиитские силы, продолжается с октября, когда движение Муктады ас-Садра одержало победу на выборах, не набрав при этом абсолютного большинства для формирования правительства.