Ирак: ас-Садр требует досрочных выборов

Сторонники имама Муктады ас-Садра требуют распустить иракский парламент. "Диалог с оппонентами бесполезен," – заявил их лидер.

Протестующие шестой день подряд удерживают здание Совета представителей. Поводом для сидячей забастовки стало решение конкурирующего шиитского блока выдвинуть своего кандидата – Мухаммеда Шияха ас-Судани – на пост премьер-министра. "Садристы" обвиняют его в связях с Ираном.

Кризис в Ираке продолжается с октября, когда движение ас-Садра одержало победу на выборах, не набрав при этом абсолютного большинства для формирования правительства.