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мир

Ирак: ас-Садр требует досрочных выборов

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 Alexander Kazakevich
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Политический кризис в Ираке разгорелся, когда депутаты-"садристы" сдали мандаты из-за разногласий с союзниками. Теперь большинство в парламенте принадлежит их оппонентам.
Политический кризис в Ираке разгорелся, когда депутаты-"садристы" сдали мандаты из-за разногласий с союзниками. Теперь большинство в парламенте принадлежит их оппонентам.   -   Авторское право  AP Photo/Nabil al-Jurani

Сторонники имама Муктады ас-Садра требуют распустить иракский парламент. "Диалог с оппонентами бесполезен," – заявил их лидер. 

Протестующие шестой день подряд удерживают здание Совета представителей. Поводом для сидячей забастовки стало решение конкурирующего шиитского блока выдвинуть своего кандидата – Мухаммеда Шияха ас-Судани – на пост премьер-министра. "Садристы" обвиняют его в связях с Ираном.

Кризис в Ираке продолжается с октября, когда движение ас-Садра одержало победу на выборах, не набрав при этом абсолютного большинства для формирования правительства.