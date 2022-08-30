"Садристы" покидают центр Багдада

Сторонники радикального шиитского проповедника Муктады Садра покинули центр Багдада, прекратив акции протеста в "Зелёной зоне" — правительственном и дипломатическом квартале столицы. Они последовали призыву своего лидера: накануне ас-Садр в ультимативной форме потребовал прекратить манифестации, которые привели к серьёзному обострению ситуации.

Муктада ас-Садр, шиитский лидер:

"Я приношу извинения иракскому народу, тем, кто пострадал от этих событий. Я все ещё верю, что партия дисциплинирована и послушна. Вот почему, если в течение 60 минут вы не выйдете из "Зелёной зоны, не прекратите сидячую забастовку перед парламентом, тогда я отрекусь от вас и от моей партии".

Сразу после того, как первые садристы начали выходить из "Зелёной зоны", вооружённые силы Ирака отменили общенациональный комендантский час, который был введён в понедельник.

Муктада Садр объявил, что на фоне неразрешимого правительственного кризиса уходит из политики — тогда его соратники ворвались в "Зелёную зону" и даже штурмовали президентский дворец. Силовики применили оружие. Жертвами беспорядков стали около 30 человек, более 300 получили ранения.