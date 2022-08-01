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Ирак

Ас-Садр призвал иракцев поддержать его

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Захватившим парламент "Садристам" раздают суп и хлеб
Захватившим парламент "Садристам" раздают суп и хлеб   -   Авторское право  Anmar Khalil/The Associated Press

В Ираке шиитский лидер Муктада ас-Садр вновь призвал сограждан поддержать своих сторонников, которые в субботу захватили здание парламента. "Садристы" протестуют против кандидата в премьер-министры, которого обвиняют в проиранской позиции, требуют роспуска парламента и новых выборов. Движение ас-Садра победило на парламентских выборах ещё в октябре, но правительство сформировать так и не удалось.