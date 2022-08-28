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мир

Власти Испании возмущены "слётом криптовалютчиков"

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 Euronews
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Архив
Архив   -   Авторское право  Paul White/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Проведенное в Мадриде крупное мероприятие, организованное Mundocrypto и посвященное криптовалюте, раздосадовало национальную комиссию по фондовому рынку Испании. Власти считают, что цель подобных конференций - привлечь людей, особенно молодежь, к инвестированию в криптовалюты без полного понимания возможных последствий.

Хесус Руеда, участник мероприятия: "Мы приходим, чтобы продолжить обучение, потому что мы верим, что это будущее экономики, всей системы, всего, что касается хранения данных, и всего, всего".

Mundocrypto, которую основал Мани Тавани, называет себя "мировым лидером в области обучения в сфере криптовалют и блокчейна". Регулятор утверждает, что Mundocrypto находится в сером списке организаций, подозреваемых в сборе средств и предоставлении финансовых услуг без разрешений.

В ответ на критику властей, представители Mundocrypto заявляют, что не ставили перед собой задачу привлечь новых инвесторов в ходе конференции. По их словам, она проводилась в образовательных целях.

Инвестиции в криптовалюты, такие как биткойны, в последние годы резко возросли. Однако, в некоторых случаях валюта быстро теряет свою ценность, а люди - сбережения.