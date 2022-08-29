В Багдаде вспыхнули ожесточенные вооруженные столкновения

Ни комендантский час, ни введение регулярной армии в Багдад, похоже, не стабилизировали ситуацию в иракской столице. С наступлением ночи в "зеленой зоне" начались ожесточенные вооруженные столкновения сил правопорядка со сторонниками влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра. Сообщается, что в перестрелке ранение получил начальник штаба федеральной полиции Ирака. В центре города слышны взрывы и звуки разрывающихся мин.

По неподтвержденным данным, к вечеру понедельника погибли по меньшей мере 15 человек. Более 270 получили ранения.

Беспорядки вспыхнули после того, как ас-Садр заявил, что прекращает политическую деятельность из-за кризиса в котором оказалась страна. На улицы вышли сотни его сторонников. Позднее появилась информация о том, что ас-Садр объявил голодовку до тех пор пока не прекратится насилие.

Партия ас-Садра одержала победу на парламентских выборах осенью прошлого года, но не набрала достаточного числа мандатов для формирования правительства большинства. Вести переговоры о создании коалиции с политическими противниками, которых поддерживает Иран, Ас-Садр отказался.