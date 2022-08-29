Сторонники Ас-Садра заняли здание иракского правительства

Сторонники влиятельного шиитского лидера Муктады ас-Садра, объявившего об окончательном уходе из политики, ворвались в "зеленую зону" Багдада и заняли здание правительства.

В иракской столице введен комендантский час. Силы безопасности, дислоцированные в Багдаде, приведены в состояние повышенной боевой готовности.

В понедельник Ас-Садр объявил, что прекращает политическую деятельность из-за кризиса, в котором оказалась страна.

Его партия одержала победу на парламентских выборах осенью прошлого года, но не набрала достаточного числа мандатов для формирования правительства большинства. Вести переговоры о создании коалиции с политическими противниками, которых поддерживает Иран, Ас-Садр отказался.

Летом сторонники шиитского лидера дважды занимали парламент, требуя новых выборов.

К Ас-Садру обратился исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Мустафа аль-Казыми с просьбой оказать помощь в наведении порядка в столице.