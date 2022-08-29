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Западный берег реки Иордан

Не менее 85 человек погибли на Западном берегу реки Иордан в 2022-м

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 Euronews
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Похороны палестинки Май Афанех, застреленной израильскими военными на Западном берегу Иордана. 23 августа 2022.
Похороны палестинки Май Афанех, застреленной израильскими военными на Западном берегу Иордана. 23 августа 2022.   -   Авторское право  AP Photo/Nasser Nasser

По меньшей мере 85 палестинцев погибли в результате рейдов армии Израиля на Западном берегу реки Иордан с начала текущего года, заявили в Министерстве здравоохранения Палестины. Таким образом 2022 стал самым смертоносным годом на этой территории после 2016-го.

В Израиле утверждают, что подавляющее большинство жертв — члены радикальных группировок.

"Силы Израиля всегда действуют на основе очень точных разведданных. Они действуют только для того, чтобы остановить террористов, которые, как мы знаем, участвуют в терроре или планируют напасть на израильтян. Во многих случаях в сторону наших сил открывается огонь, и мы должны ответить. Но наш ответ всегда очень и очень точный", — говорит бригадный генерал армии Израиля на пенсии Амир Авиви.

В свою очередь в Палестине утверждают, что израильские войска убивают и мирных жителей. Пример такой жертвы — Салах Савафта, который проходил мимо булочной, когда его настигла пуля.

"У него не было связей с никакими политическими или военными группировками. Его целью в жизни было обеспечить будущее своего сына и дочерей. Особенно учитывая, что две из них учатся в университете", — рассказывает брат погибшего Джехад Савафта.

Еще одна жертва столкновений на Западном берегу реки Иордан — корреспондент "Аль-Джазиры" Абу Аклех, которая освещала события в регионе почти 25 лет. Палестина обвинила в ее смерти Израиль, а Израиль — Палестину.