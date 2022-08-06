Обмен ракетными ударами между Газой и Израилем

Боевики группировки «Палестинский исламский джихад» выпустили более 380 ракет по Израилю с начала проведения этой страной военной операции на территории сектора Газы. в субботу вечером 12 ракет было выпущено в сторону Тель-Авива и центра страны, две из них упали в море. Джихадисты называют свои обстрелы актом мести.

«В ответ на вероломное нападение, — заявил официальный представитель группировки Тарик Сельми, — военное крыло "Исламского джихада", "Сарая Аль-Кудс", нанесло контрудар по центру оккупированных территорий, чтобы заставить оккупантов заплатить за свое преступление, чтобы их нападение не осталось безнаказанным. Ответственность целиком лежит на оккупантах».

Израильская армия продолжает наносить авиационные удары по предполагаемым объектам «Исламского джихада» в Газе. При этом она не вступает в открытый конфликт с правящим в Газе движением ХАМАС.

«Мы расстроили и будем продолжать расстраивать планы террористов по пуску ракет и высокоточных снарядов из Газы по Израилю, — предупредил министр обороны Израиля Бенни Ганц. — Мы поразили десятки объектов, которые "Исламский Джихад" использовал для производства и запуска ракет».

Ракетные удары по плотно застроенной Газе приводят к жертвам среди мирного населения. По предварительным данным, в результате этих ударов погибли 15 человек, в том числе 5-летняя девочка. 125 палестинцев получили ранения.

95% ракет выпущенных джихадистами по Израилю, по данным израильских СМИ, были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол".

Ожидается, что израильская военная операция продлится одну неделю.