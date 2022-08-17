Израиль и Турция обменяются послами

Израиль и Турция вновь повышают уровень дипломатических отношений. Стороны обменяются послами и генеральными консулами. Решение об этом было принято после телефонного разговора премьер-министра Израиля Яира Лапида с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Отправка послов важна для развития двухсторонних связей, — объяснил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. — Но, как мы всегда говорили, мы продолжим защищать права Палестины, Иерусалима и Газы. Также важно, чтобы наши послания по этим вопросам передавались напрямую на уровне посла в Тель-Авиве».

Турция отозвала своего посла из Израиля и попросила израильского посла покинуть Анкару в мае 2018 г. на фоне кровопролития, которое происходило после переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим. Турция тогда обвиняла Израиль в геноциде, а премьер-министр Нетаньяху называл президента Эрдогана главным спонсором движения ХАМАС.

Отношения между странами начали улучшаться в этом году после мартовского визита в Турцию президента Израиля Ицхака Герцога.