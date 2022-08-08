Израиль - Сектор Газа: "хрупкое" перемирие

"Хрупким" называют обозреватели достигнутое в воскресенье вечером - при посредничестве Египта - перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад". Буквально до последней минуты перед его вступлением в силу ЦАХАЛ продолжал наносить удары по Сектору Газа.

Тем не менее в Джабалии, городе на севере Сектора, сотни человек вышли на улицы, чтобы отпраздновать окончание трёхдневного обострения, в ходе которого погибли 44 палестинца, в том числе 15 детей.

"Мы надеемся, что у нас не будет войн, - говорит житель Джабалии Атаа Фуад. - Мы - народ, и у нас есть право жить своей жизнью в Газе. Мы не хотим войн каждый год или каждые несколько дней, мы ещё не оправились от предыдущей войны"...

Израиль не принимает ничего на веру, заявил министр обороны Бени Ганц на совещании с главой Генерального штаба ЦАХАЛа, директором Моссада и ISA (Израильского агентства безопасности). Он приказал силам страны оставаться в состоянии боеготовности, чтобы отреагировать на любое нарушение перемирия.

В Израиле начатую в пятницу операцию называют "превентивной" и обосновывают разведданными о готовившихся нападениях на гражданское население еврейского государства. Аналитики тем не менее видят в трёхдневном конфликте политическую подоплёку: 1 ноября в стране состоятся выборы в Кнессет.