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Ирак

Муктада ас-Садр объявил об отставке

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 Euronews
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Сторонники Ас-Садра летом заняли парламент и потребовали новых выборов
Сторонники Ас-Садра летом заняли парламент и потребовали новых выборов   -   Авторское право  Hadi Mizban/The Associated Press

Влиятельный шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил об уходе из иракской политики в ответ на неразрешимую ситуацию, в которой оказалась страна. Сторонники ас-Садра победили на парламентских выборах в ноябре прошлого года, но с тех пор правительство так и не было сформировано. Летом сторонники ас-Садра заняли парламент и потребовали новых выборов. Политологи отмечают, что Ас-Садр ранее неоднократно заявлял об уходе, но каждый раз возвращался.