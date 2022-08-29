Муктада ас-Садр объявил об отставке

Влиятельный шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил об уходе из иракской политики в ответ на неразрешимую ситуацию, в которой оказалась страна. Сторонники ас-Садра победили на парламентских выборах в ноябре прошлого года, но с тех пор правительство так и не было сформировано. Летом сторонники ас-Садра заняли парламент и потребовали новых выборов. Политологи отмечают, что Ас-Садр ранее неоднократно заявлял об уходе, но каждый раз возвращался.