Садристы снова ворвались в здание парламента Ирака

В Багдаде тысячи сторонников популистского «движения садристов», возглавляемого шиитским аятоллой Муктадой ас-Садром, второй раз за неделю ворвались в здание парламента Ирака, Совета представителей. Полиция применила против участников беспорядков слезоточивый газ и резиновые пули, но не смогла сдержать напор толпы. В результате столкновений с полицией ранения получили около 60 человек.

Садристы стремятся помешать избранию парламентом нового премьер-министра страны, так как считают, что право на формирование правительства должно принадлежать их партии. На парламентских выборах октября прошлого года садристы получили относительное большинство — около четверти мест в парламенте, но не смогли договориться о коалиции.

В июне депутаты-садристы сложили в знак протеста депутатские мандаты, но их место в парламенте, согласно конституции, заняли кандидаты, занявшие второе место на выборах. От этого выиграли проиранские политические партии, выдвинувшие на пост премьер-министра Ирака кандидатуру Мухаммеда ас-Судани. Националистически настроенные садристы выступают против его избрания и усиления влияния Ирана в стране.