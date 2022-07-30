English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Ирак

Садристы снова ворвались в здание парламента Ирака

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Протестующие у укреплений "зеленой зоны" Багдада.
Протестующие у укреплений "зеленой зоны" Багдада.   -   Авторское право  Ali Abdul Hassan/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В Багдаде тысячи сторонников популистского «движения садристов», возглавляемого шиитским аятоллой Муктадой ас-Садром, второй раз за неделю ворвались в здание парламента Ирака, Совета представителей. Полиция применила против участников беспорядков слезоточивый газ и резиновые пули, но не смогла сдержать напор толпы. В результате столкновений с полицией ранения получили около 60 человек.

Садристы стремятся помешать избранию парламентом нового премьер-министра страны, так как считают, что право на формирование правительства должно принадлежать их партии. На парламентских выборах октября прошлого года садристы получили относительное большинство — около четверти мест в парламенте, но не смогли договориться о коалиции.

В июне депутаты-садристы сложили в знак протеста депутатские мандаты, но их место в парламенте, согласно конституции, заняли кандидаты, занявшие второе место на выборах. От этого выиграли проиранские политические партии, выдвинувшие на пост премьер-министра Ирака кандидатуру Мухаммеда ас-Судани. Националистически настроенные садристы выступают против его избрания и усиления влияния Ирана в стране.