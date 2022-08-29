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Украина

Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

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 Euronews
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Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси   -   Авторское право  Theresa Wey/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС и прибудет на место через несколько дней. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в своем "Твиттере".

"Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что возглавил эту миссию", — написал Гросси.

Тем временем спасательные службы Украины проводят тренировку на случай утечки радиоактивных веществ в результате обстрелов Запорожской АЭС - ответственность за которые Киев и Москва возлагают друг на друга. Станция находится под контролем российских военных с начала марта.

В субботу украинский оператор "Энергоатом" заявил, что российские войска "неоднократно обстреливали" АЭС. Глава госпредприятия Петр Котин обвиняет армию РФ в "минировании" энергоблоков, путем размещения рядом с ними тяжелой военной техники, в том числе танков.

В своем ночном обращении президент Владимир Зеленский пообещал вернуть все оккупированные Россией территории, в том числе аннексированный Крым.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Украина вернется. Обязательно. Вернется жизнь. Вернется достоинство народа Донбасса. Вернется способность жить. Возможность жить безопасно и счастливо. Именно это будет символизировать наш украинский флаг, когда мы его установим в Донецке, Горловке, Мариуполе, во всех городах Донбасса, Приазовья, во всех оккупированных Россией регионах - в Харьковской области, Запорожье, Херсонской области. И конечно, в Крыму. Украина помнит все.

В свою очередь волонтеры со всего мира пытаются вывезти оставшихся мирных жителей с линии фронта на востоке Украины, где не прекращаются артиллерийские обстрелы.