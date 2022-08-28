Украина получит помощь в разминировании

Великобритания предоставит Украине шесть подводных беспилотников для разминирования береговой линии. В ближайшие месяцы десятки украинских военных пройдут обучение на базах британского Королевского военно-морской флота.

"Этот подводный дрон будет очень полезным для поиска мин у береговой линии, особенно в таком критически важном районе как вблизи Одессы", — объясняет британский военный.

По словам министра обороны Великобритании, нельзя допустить, чтобы циничные попытки России удержать мировые запасы продовольствия ради выкупа увенчались успехом.

Первая группа украинских военных уже приступила к обучению.

Комментирует бывший начальник главного морского штаба Великобритании адмирал Алан Уэст:

"Они смогут очень быстро очистить основный путь их своих портов. Это очень важно из-за огромного давления, глобального давления, направленного на то, чтобы уже действительно начать разгружать то что можно назвать горой зерна, которое скапливается в Украине. И это не только зерно, это также растительное масло и кукуруза. Нужно, чтобы все это пришло в движение".

По официальным оценкам, почти треть территории Украины требует разминирования. На востоке страны жители расположенных у линии фронта населенных пунктов постоянно сообщают об опасных находках, а саперы заявляют об обнаружении сброшенных российскими силами неразорвавшихся зарядов кассетных бомб, запрещенных международным договором.