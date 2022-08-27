Война в Украине: новый удар по Харькову

Власти Славянска, города в Донецкой области Украины, призывают жителей эвакуироваться. В результате российских обстрелов в Славянске был разрушено здание техникума и один из жилых домов. О погибших и пострадавших сообщений нет.

Мэр Славянска Вадим Лях призвал жителей не откладывать решение об эвакуации, написав в соцсетях: "Не ждите, когда разрушенным окажется именно ваш дом. Уезжайте сейчас!"

В субботу утром россияне нанесли удар по Харькову. Ракеты попали в центр города. В правоохранительных органах Украины сообщили, что обстрел велся из зенитных ракетных комплексов С-300.

"Куда стреляли, не понимаю. Если это военный объект, то я как минимум Индира Ганди. Нет слов, а те, что есть, уже не хочется повторять", - сказал работник одного из магазинов, расположенного в пострадавшем от обстрела здании, Виктор.

Бахмут под постоянными обстрелами

Сообщается, что российская армия подошла к Бахмуту. Город под постоянными обстрелами артиллерии.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате частичного обрушения пятиэтажного дома в Бахмуте под завалами находится по меньшей мере один человек.

"Нам некуда деваться. Я отсюда не выеду. У меня тут отец и мать похоронены. У меня здесь бабушка престарелая. Кому она тут одна нужна? Скитаться по съемным квартирам? Лучше уж я в этих руинах останусь, они хотя бы мои", - говорит жительница Бахмута Юлия.

На ЗАЭС ждут миссию МАГАТЭ

Боевые действия продолжаются вблизи крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.

Минобороны России сообщает, что за сутки по территории станции ВСУ выпустили 17 снарядов. Десять из них, как утверждается, разорвались в 30 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива.

Украинская госкомпания "Энергоатом" сообщает, что обстреливают станцию российские военные, и предупреждает, что есть серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС.

Как ожидается, на следующей неделе станцию посетит миссия МАГАТЭ под руководством главы организации Рафаеля Мариано Гросси.

АЭС находится с первых дней войны под контролем российской армии.

Конференция по ДНЯО завершилась без принятия итогового документа

Участники 10-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли достичь консенсуса. Она завершилась без принятия итогового документа. Как заявил спецпредставитель США по вопросам ядерного нераспространения Адам Шейнман, этому помешала позиция России.

Представитель МИД РФ Игорь Вишневецкий отметил, что "к сожалению, консенсуса по этому документу нет". По словам российского дипломата, несколько стран, включая Россию, "не согласны с целым рядом вопросов", которые носят "откровенно политический характер".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление, что делегаты не смогли решить "актуальные проблемы, угрожающие коллективной безопасности".

"Непростая международная обстановка и повышенный риск случайного или в результате просчета применения ядерного оружия требуют безотлагательных и решительных действий. Генеральный секретарь призывает все государства использовать возможности диалога, дипломатии и переговоров для снижения напряженности, ядерной опасности и ликвидации ядерной угрозы раз и навсегда", – подчеркивается в заявлении главы ООН.

Для принятия итогового документа его должны были одобрить представители 191 страны, то есть все государства-участники договора.