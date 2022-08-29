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Великобритания

Великобритания: профсоюзы продолжат устраивать забастовки

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 Euronews
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При поддержке профсоюзов британцы активно бастовали всё лето
При поддержке профсоюзов британцы активно бастовали всё лето   -   Авторское право  Joe Giddens/A¨P Photo

Британские профсоюзы собираются проводить еще больше забастовок, чтобы добиться повышения зарплаты рабочим, столкнувшихся с самой высокой за сорок лет инфляцией. На прошлой неделе она превысила 10%.

О новой серии скоординированных стачек профсоюзы договорятся на общем конгрессе, который пройдет в сентябре. В частности, уже объявлено, что начальные школы и детские сады в крупнейшем городе Шотландии Глазго из-за забастовок закроются на несколько дней.