Британские машинисты не хотят урезания зарплаты

Британские машинисты проведут еще одну 24-часовую забастовку в конце ноября.

Пока переговоры между профсоюзами и железнодорожным оператором Network Rail не увенчались успехом.

Поводом для возмущения машинистов стало предложение властей урезать им зарплату в реальном выражении при двузначной инфляции.

В стачке 26 ноября примут участие машинисты 12 железнодорожных перевозчиков, что станет пятой массовой забастовкой в этом году.