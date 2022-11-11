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Великобритания

Британские машинисты не хотят урезания зарплаты

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 Euronews
Забастовка британских железнодорожников в июне 2022 года
Забастовка британских железнодорожников в июне 2022 года   -   Авторское право  Matt Dunham/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Британские машинисты проведут еще одну 24-часовую забастовку в конце ноября.

Пока переговоры между профсоюзами и железнодорожным оператором Network Rail не увенчались успехом.

Поводом для возмущения машинистов стало предложение властей урезать им зарплату в реальном выражении при двузначной инфляции.

В стачке 26 ноября примут участие машинисты 12 железнодорожных перевозчиков, что станет пятой массовой забастовкой в этом году.