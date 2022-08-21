Сотрудники крупнейшего грузового порта Великобритании бастуют

Почти две тысячи сотрудников крупнейшего в Великобритании грузового порта Феликстоу в воскресенье не вышли на работу. Причина — недовольство низкими зарплатами, которые, по словам бастующих, не могут компенсировать рекордно высокую инфляцию в стране. Ожидается, что забастовка в порту продлится восемь дней.

Бастуют и железнодорожники: в королевстве уже четвертый день ходит лишь каждый пятый поезд.

"Мы получили предложение от Network Rail, где работает половина наших членов: трехлетнее повышение зарплаты на 8%, которое распространится на этот год, следующий год и прошлый год. На этой неделе инфляция — индекс потребительских цен — составила 12,3%. То есть если бы мы согласились на это предложение, получили бы примерно четверть от инфляции следующего года, когда она, вероятно, будет 15% или 16%. Члены нашего профсоюза не готовы согласиться на это.

В забастовке участвуют более 40 тысяч работников железной дороги. Профсоюзы, организовавшие стачку, раскритиковал министр транспорта Грант Шэппс. Он заявил, что их цель — причинть как можно больше страданий людям по всей стране.

"Да, я им сочувствую, но должен же быть другой способ. Перебои с транспортом — по всей стране, никуда не добраться", — говорит британская болельщица.

"Я рада, что у людей есть шанс высказать свою позицию. Но, конечно же, страдаем мы, а не ребята, которые едут на работу в лимузинах и на черных такси", — считает посетительница музыкального фестиваля.

По официальным данным, инфляция в Великобритании превысила 10% в годовом выражении и стала максимальной за последние 40 лет. Согласно прогнозам Банка Англии, инфляция в 2022 году превысит 13%.