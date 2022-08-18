В Великобритании отменили 80% поездов

В четверг по всей Великобритании отменили 80% поездов. На забастовку вышли профсоюзы компании, которая обслуживает большую часть железных дорог королевства, включая все крупные вокзалы Лондона.

Главное требование железнодорожников — повышение зарплат. По их словам, жалование было недостаточным ещё до энергетического кризиса и резкой инфляции.

Мик Линч, генеральный секретарь профсоюза:

"Мы, похоже, пробудили дух солидарности британского народа. Мы встретили большую поддержку, люди возвращаются к идеям коллективных действий, забастовок и солидарности трудящихся".

В четверг десятки тысяч пассажиров не смогли добраться до места назначения или сильно опоздали. Британцев просят до следующей недели не планировать поездки без острой необходимости.

"Я вообще-то на свадьбу еду. Я там должен был быть к 11, но забастовка мне помешала. Теперь я буду в Манчестере в лучшем случае к 12, а оттуда ещё два часа дороги. Так что я сильно опоздаю".

Выступления работников британских железных дорог называют самыми массовыми за три десятка лет. Новая акция запланирована на субботу, а в пятницу на работу не выйдут сотрудники лондонского метро.