Энергетический кризис дошел до Египта

Экономический кризис, вызванный войной в Украине, дошел и до Египта: власти выключают свет в городах, чтобы освободить больше энергоносителей для экспорта в Европу и выручить как можно больше твердой валюты. В результате в стране не хватает топлива для внутреннего потребления.

"Электричество часто выключается. Это происходит, когда люди учатся и работают, и продолжается очень долго. Например, света может не стать в семь вечера, и он не включится до утра", — рассказывает местная жительница.

"Да, электричество выключается из-за разрывов кабеля. Электричество выключается примерно на час. Говорят, это происходит из-за жары и перегрузок", — говорит другая египтянка.

Проблемы из-за нехватки энергоносителей ожидают и в одной из самых богатых стран мира Швейцарии. Летом страна обеспечивает себя сама, а зимой зависит от импорта. До этого года почти половина используемого в Швейцарии газа ввозилась из России.

Между тем в Германии решили вновь разрешить работу угольных электростанций. Первая из них, ТЭЦ Мерум, заработает уже в ближайшее время.

9 сентября министры энергетики ЕС соберутся на экстренный саммит, чтобы обсудить меры борьбы со стремительно растущими ценами на энергоносители.