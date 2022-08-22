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мир

Евро в пике из-за энергетического кризиса

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 Alexander Kazakevich
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Курс евро к доллару упал до показателей декабря 2002 года.
Курс евро к доллару упал до показателей декабря 2002 года.   -   Авторское право  AP Photo/Gregorio Borgia, File

Во второй раз за лето курс евро упал ниже паритета к доллару на международных торгах.

К вечеру понедельника единая европейская валета подешевела более чем на процент и оказалась на самой низкой отметке за 20 лет.

Среди факторов рекордного падения – мировой энергетический кризис и перебои с поставками газа по Северному потоку, а также активные действия федеральной резервной системы США по обузданию инфляции.

В Европе также снизился курс таких валют, как британский фунт и венгерский форинт.