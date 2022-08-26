ЕС созывает экстренную встречу министров энергетики

Цены на газ и на электроэнергию в Европе ежедневно обновляют исторические рекорды. На фоне войны, инфляции, поиска новых источников топлива и тяжёлого удара, который по экономике нанесла аномальная жара.

Министр промышленности и торговли Чехии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, созвал экстренное заседание министров энергетики стран ЕС — чтобы обсудить подготовку к зиме. Когда пройдёт встреча, пока не уточняется.

Заполненность подземных газовых хранилищ ЕС близка к новым нормам, установленным в этом году — 80-90%. Но с 31 августа по 2 сентября на очередное техобслуживание должен остановиться "Северный поток", и это вызывает большие опасения.

Во Франции, которая почти на три четверти зависит от ядерной энергетики, ситуация не лучше: там из-за аномальной жары и проблем с охлаждением энергоблоки приходится постоянно останавливать.

Гидроэнергетика этим летом очень сильно пострадала, и восстановления мощностей ГЭС можно будет ждать в лучшем случае к весне. Кроме того, пересохшие реки осложнили и доставку твёрдого топлива, вроде угля, которое дешевле всего перевозить на баржах.

Сильного ветра за минувшие месяцы в Европе не наблюдалось, поэтому и ветряные электростанции этим летом не могли помочь энергетике континента.